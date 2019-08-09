Игорь Лебедев: "Зачем "Динамо" столько иностранных футболистов?"

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал трансферную политику "Динамо". Сегодня, 9 августа, москвичи объявили о подписании контрактов с россиянином Романом Нойштедтером и немцем Максимилианом Филиппом, перешедшим из дортмундской "Боруссии".

– Зачем "Динамо" столько иностранных футболистов? Со следующего сезона в РПЛ новые правила лимита на легионеров – 8 в заявке на сезон, – написал в своем Twitter Лебедев. – Что "Динамо" будет делать? И, кстати, когда "Динамо" успело заработать столько денег, сколько тратится на покупки, где ФФП???

Зачем Динамо столько иностранных футболистов?! Со следующего сезона в РПЛ новые правила лимита на легионеров - 8 в заявке на сезон. Что Динамо будет делать?

И, кстати, когда Динамо успело заработать столько денег, сколько тратится на покупки, где ФФП??? — Игорь Лебедев (@Russian1972) August 9, 2019

Максимилиан Филипп подписывает контракт с "Динамо" вместе с Нойштедтером. Фото