«Локомотив» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча между «Локомотивом» и «Краснодаром» завершился вничью — 1:1.

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

Счет на 5-й минуте матча открыл нападающий гостей Жоау Батчи. На 16-й минуте полузащитник хозяев Николай Титков забил ответный гол.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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