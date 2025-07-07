«Краснодар» — ЦСКА: во сколько и где пройдет матч Суперкубка России

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России 12 июля

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России в субботу, 12 июля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.

12 июля 2025, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

«Краснодар» в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. Черно-зеленые заняли первое место с 67 очками, на одно очко опередив «Зенит».

ЦСКА стал обладателем Кубка России. Красно-синие в суперфинале обыграли «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).

Трансляция Суперкубка России в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало — в 17.00 мск. Также смотреть матч между «Краснодаром» и ЦСКА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Суперкубка России. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — ЦСКА можно отслеживать в нашем матч-центре.