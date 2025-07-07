Корнеев: «Если Дуглас Сантос в форме, у Веги шансов нет»

Экс-спортдир «Зенита» Игорь Корнеев не уверен, что аргентинский защитник Вега станет игроком основы вице-чемпионов России.

— Что скажете о молодом аргентинском защитнике Веге, за которого питерцы заплатили 7,7 миллиона? Новый Дуглас Сантос?

— По нему есть много вопросов. Сейчас он весьма далек от уровня Дугласа. Вместе с тем Вега — молодой игрок, который еще должен прогрессировать. И все же, пока Сантос в форме, у аргентинца нет шансов заиграть в основе «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе защитника Романа Веги 3 июля. 21-летний аргентинец подписал пятилетний контракт с клубом.