Черчесов: «Я делом доказал, что совмещение для меня неприемлемо»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совмещении тренерами постов в клубе и национальной сборной.
«Я никогда никого не обсуждаю. Я делом доказал, что совмещение для меня неприемлемо. Кто как думает, это уже его вопрос. Вернее не только тренера, но и федерации, и клуба. Это не хорошо и не плохо. Для меня было важно, чтобы я был сконцентрирован и смотрел лишний раз на игроков, которые играют, в том числе во второй и третьей лигах», — сказал Черчесов «СЭ».
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.
Новости