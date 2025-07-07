Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

7 июля 2025, 11:00

Черчесов: «Я делом доказал, что совмещение для меня неприемлемо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совмещении тренерами постов в клубе и национальной сборной.

«Я никогда никого не обсуждаю. Я делом доказал, что совмещение для меня неприемлемо. Кто как думает, это уже его вопрос. Вернее не только тренера, но и федерации, и клуба. Это не хорошо и не плохо. Для меня было важно, чтобы я был сконцентрирован и смотрел лишний раз на игроков, которые играют, в том числе во второй и третьей лигах», — сказал Черчесов «СЭ».

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.

Валерий Карпин, Андрей Лунев и&nbsp;Бителло.Лунев против совмещения Карпина и капитанства Бителло? Что происходит в «Динамо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
Читайте также
Пападакис отстранили от работы на Олимпиаде из-за жалобы бывшего партнера
Сорокин сыграл на ноль против «Эдмонтона» и оборвал рекорд Макдэвида
В МХТ имени Чехова началось прощание с Игорем Золотовицким
Вендел опять не приехал на сбор, Жерсона вызывают в суд. Что сейчас происходит в «Зените»
Пленный боевик ВСУ сообщил о непрекращающихся случаях дезертирства
В Дании назвали Россию угрозой для Гренландии
Популярное видео
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ёzhic8

    "...Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением..." - Я (никогода никого) , Я (доказал) , для меня (неприемлемо), для меня (важно), (чтобы) Я в принципе - да, мнение. только ты то тут при чём?

    07.07.2025

  • оппонент

    Тема совмещения постов звучит с тех пор, когда я начал интересоваться футболом (а может и раньше), а это 57 лет. При каждой неудачи сборной, говорили о допущенных просчётах, именно из-за тренерском совмещении постов. Отказывались, а потом снова возвращались, находя "объективные причины".

    07.07.2025

  • Армеец

    Редко,но бывает вещат правильные вещи.

    07.07.2025

    • Корнеев — о Жерсоне в «Зените»: «25 миллионов? Его же не из АЕК берут»

    Корнеев: «Если Дуглас Сантос в форме, у Веги шансов нет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости