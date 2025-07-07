Черчесов: «Я делом доказал, что совмещение для меня неприемлемо»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о совмещении тренерами постов в клубе и национальной сборной.

«Я никогда никого не обсуждаю. Я делом доказал, что совмещение для меня неприемлемо. Кто как думает, это уже его вопрос. Вернее не только тренера, но и федерации, и клуба. Это не хорошо и не плохо. Для меня было важно, чтобы я был сконцентрирован и смотрел лишний раз на игроков, которые играют, в том числе во второй и третьей лигах», — сказал Черчесов «СЭ».

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.