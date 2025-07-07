Источник: «Краснодар» поборется с «Олимпиакосом» за 19-летнего марокканского полузащитника Дахака

«Краснодар» заинтересован в трансфере вингера «Юниона Туарга» Муада Дахака, сообщает AfricaFoot.

По информации источника, российский клуб предложил за футболиста около 3 миллионов долларов. Ранее фаворитом на подписание 19-летнего марокканца считался «Олимпиакос», но «Краснодар» перебил первоначальное предложение греческого клуба.

Дахак выступает за «Юнион» с января 2024 года. Он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1 миллион евро.