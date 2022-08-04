Асхабадзе объяснил, почему не поздравил «Факел» с ничьей с «Динамо»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в этом сезоне.

— После матча с «Динамо» главный тренер «Факела» Олег Василенко сказал: «Здесь нет зла, здесь только искренний футбол. Думаю, мы можем стать народной командой, потому что мы — простые люди». У вас сейчас такие же мысли?

— Нет, другие.

— Какие же?

— Открываем турнирную таблицу и видим — у «Факела» два очка из девяти возможных. Вот такая мысль меня посещает. Понимаете, в любом деле, чтобы стать профессионалом, тебе нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Сейчас наша команда и тренерский штаб столкнулись с испытанием медными трубами. Если они с этим справятся, то в таблицу мы будем заглядывать с большим удовольствием. Я говорю не про пиар, а про специфику нашей работы. А она заключается в зарабатывании очков. По факту у нас есть три тура, в которых «Факел» не одержал ни одной победы.

— Амбициозно для новичка РПЛ.

— И говорю я это не потому, что у нас самый большой бюджет и самый сильный состав, а так как мы сами во всех трех турах упустили очки, которые могли набрать в большем количестве.

— И тем не менее перед домашней игрой с «Динамо», по ходу матча и непосредственно после него у вас не сложилось ощущения, что на пару часов «Факел» стал самой популярной и народной командой страны?

— Конечно, такое внимание к команде, такой ажиотаж на стадионе греют душу. В этом тоже заключается наша работа — радовать болельщиков, создавать им комфорт, популяризировать клуб. Здесь нам, конечно, нужно еще развиваться, расширять свою аудиторию. Однако во главе угла должны стоять набранные очки. И команда, и тренерский штаб, и сотрудники клуба — все об этом прекрасно знают. После матча с «Динамо» я не зашел в раздевалку, никого не поздравлял с ничьей.

— Почему?

— Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами. Меня интересует максимальное зарабатывание очков. И это не самодурство! Я прекрасно понимаю, что у нас не самый крутой состав в лиге. Но судя по тому, что я увидел в первых трех турах, мы сами упустили очки! Не нужно впадать в эйфорию из-за качественной пиар-кампании. Для меня, повторюсь, это не стоит во главе угла. Есть голые факты: три игры и два балла...