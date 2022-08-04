Асхабадзе объяснил, почему не поздравил «Факел» с ничьей с «Динамо»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в этом сезоне.
— После матча с «Динамо» главный тренер «Факела» Олег Василенко сказал: «Здесь нет зла, здесь только искренний футбол. Думаю, мы можем стать народной командой, потому что мы — простые люди». У вас сейчас такие же мысли?
— Нет, другие.
— Какие же?
— Открываем турнирную таблицу и видим — у «Факела» два очка из девяти возможных. Вот такая мысль меня посещает. Понимаете, в любом деле, чтобы стать профессионалом, тебе нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Сейчас наша команда и тренерский штаб столкнулись с испытанием медными трубами. Если они с этим справятся, то в таблицу мы будем заглядывать с большим удовольствием. Я говорю не про пиар, а про специфику нашей работы. А она заключается в зарабатывании очков. По факту у нас есть три тура, в которых «Факел» не одержал ни одной победы.
— Амбициозно для новичка РПЛ.
— И говорю я это не потому, что у нас самый большой бюджет и самый сильный состав, а так как мы сами во всех трех турах упустили очки, которые могли набрать в большем количестве.
— И тем не менее перед домашней игрой с «Динамо», по ходу матча и непосредственно после него у вас не сложилось ощущения, что на пару часов «Факел» стал самой популярной и народной командой страны?
— Конечно, такое внимание к команде, такой ажиотаж на стадионе греют душу. В этом тоже заключается наша работа — радовать болельщиков, создавать им комфорт, популяризировать клуб. Здесь нам, конечно, нужно еще развиваться, расширять свою аудиторию. Однако во главе угла должны стоять набранные очки. И команда, и тренерский штаб, и сотрудники клуба — все об этом прекрасно знают. После матча с «Динамо» я не зашел в раздевалку, никого не поздравлял с ничьей.
— Почему?
— Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами. Меня интересует максимальное зарабатывание очков. И это не самодурство! Я прекрасно понимаю, что у нас не самый крутой состав в лиге. Но судя по тому, что я увидел в первых трех турах, мы сами упустили очки! Не нужно впадать в эйфорию из-за качественной пиар-кампании. Для меня, повторюсь, это не стоит во главе угла. Есть голые факты: три игры и два балла...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0