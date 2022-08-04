Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Асхабадзе объяснил, почему не поздравил «Факел» с ничьей с «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в этом сезоне.

— После матча с «Динамо» главный тренер «Факела» Олег Василенко сказал: «Здесь нет зла, здесь только искренний футбол. Думаю, мы можем стать народной командой, потому что мы — простые люди». У вас сейчас такие же мысли?

— Нет, другие.

— Какие же?

— Открываем турнирную таблицу и видим — у «Факела» два очка из девяти возможных. Вот такая мысль меня посещает. Понимаете, в любом деле, чтобы стать профессионалом, тебе нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Сейчас наша команда и тренерский штаб столкнулись с испытанием медными трубами. Если они с этим справятся, то в таблицу мы будем заглядывать с большим удовольствием. Я говорю не про пиар, а про специфику нашей работы. А она заключается в зарабатывании очков. По факту у нас есть три тура, в которых «Факел» не одержал ни одной победы.

Амбициозно для новичка РПЛ.

— И говорю я это не потому, что у нас самый большой бюджет и самый сильный состав, а так как мы сами во всех трех турах упустили очки, которые могли набрать в большем количестве.

Футболисты &laquo;Факела&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo;. «Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе

— И тем не менее перед домашней игрой с «Динамо», по ходу матча и непосредственно после него у вас не сложилось ощущения, что на пару часов «Факел» стал самой популярной и народной командой страны?

— Конечно, такое внимание к команде, такой ажиотаж на стадионе греют душу. В этом тоже заключается наша работа — радовать болельщиков, создавать им комфорт, популяризировать клуб. Здесь нам, конечно, нужно еще развиваться, расширять свою аудиторию. Однако во главе угла должны стоять набранные очки. И команда, и тренерский штаб, и сотрудники клуба — все об этом прекрасно знают. После матча с «Динамо» я не зашел в раздевалку, никого не поздравлял с ничьей.

— Почему?

— Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами. Меня интересует максимальное зарабатывание очков. И это не самодурство! Я прекрасно понимаю, что у нас не самый крутой состав в лиге. Но судя по тому, что я увидел в первых трех турах, мы сами упустили очки! Не нужно впадать в эйфорию из-за качественной пиар-кампании. Для меня, повторюсь, это не стоит во главе угла. Есть голые факты: три игры и два балла...

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как снять боль в пояснице в домашних условиях?
9 лет тюрьмы за 0,7 грамма: звезда американского спорта Бриттни Грайнер в Химках услышала свой приговор. Что теперь ее ждет?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Роман Асхабадзе назвал бюджет «Факела»
Агент Караваева рассказал, когда защитник «Зенита» сможет вернуться на поле
Роман Асхабадзе: «Факел» не играет в безбашенный футбол»
Терюшков: «За публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей»
Булатов: «Абаскаль не испортил картину в «Спартаке», но глобальные выводы делать рано»
Асхабадзе — о старте «Факела»: «Могли рассчитывать на большее»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Агент Караваева рассказал, когда защитник «Зенита» сможет вернуться на поле
Роман Асхабадзе: «Факел» не играет в безбашенный футбол»
Терюшков: «За публичную критику судей нужно ввести штраф в размере двух миллионов рублей»
Булатов: «Абаскаль не испортил картину в «Спартаке», но глобальные выводы делать рано»
Асхабадзе — о старте «Факела»: «Могли рассчитывать на большее»
Газизов — о словах Соболева: «Сто процентов, он не хотел оскорбить «Уфу». Может, вырвалось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Карцева берут явно не для того, чтобы он в «Динамо» лавочку протирал»

Колыванов считает, что Сергеев станет конкурентом Смолова в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости