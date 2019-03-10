Игорь Дивеев – о дебюте за ЦСКА: "Волнение? Его не было"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев, который на правах аренды выступает за ЦСКА, признался, что не испытывал волнения от дебютной игры в составе армейцев, сообщает официальный сайт красно-синих. 19-летний россиянин принял участие в матче 19-го тура РПЛ против "Рубина" (3:0).

– Игорь, поздравляем с первым проведенным официальным матчем за красно-синих! Как оценишь дебют?

– Большое спасибо. По своей игре – наверное, действовал не так хорошо, как могу. Команда же победила 3:0 и сыграла здорово. Могли забить еще два-три мяча точно. У своих ворот допустили один-два момента, и то не стопроцентных.

– И все-таки, если команда не пропускает, это уже говорит о том, что каждый ее защитник может занести матч себе в актив. Легко ли тебе было: новые партнеры, новые требования…

– Не сказал бы, что просто. Подсказ был хороший, поэтому и сыграли "на ноль". Подсказывали Акинфеев, Родриго, Магнуссон. Если бы не они, не дай Бог, результат мог бы быть другим.

– Часто применительно к новичкам говорят о волнении. У тебя оно было?

– Нет, потому что я уже играл за "Уфу" с "Зенитом", выходил в старте. Меня предупредили за четыре дня, сказали – готовься. Подошел к игре нормально, волнения не было никакого, – приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.

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