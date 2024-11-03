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Дивеев: «У каждого был свой настрой на дерби»

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение своей команды в дерби со «Спартаком» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Настраивал ли как-то Миралем Пьянич команду на этот матч, учитывая его богатый опыт игр в европейских дерби?

— Все и так были настроены, у каждого настрой был свой. Речь была перед игрой и после первого тайма. Но все понимали, что это за матч, — приводит слова Дивеева Legalbet.

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Спартак» находится на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА занимает шестую строчку, имея в активе 24 балла. В следующем матче красно-синие 6 ноября сыграют в гостях с «Рубином» в FONBET Кубке России, «Спартак» днем ранее примет «Ростов».

Источник: Legalbet.ru
Игорь Дивеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
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 - : -
3.11 19:45
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Руслан Литвинов

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 12 1 3
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