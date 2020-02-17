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Игорь Черевченко: «Еврокубки подтвердили: никто в России не может играть первым номером»

15:30
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» сказал, что не изменил своего мнения о том, что российские клубы не могут играть первым номером.

— Прошлой зимой вы говорили в интервью «СЭ», что никто в РПЛ не может играть первым номером. Год в целом это подтвердил, но и в лиге автобусов может быть такое веселое лето, как в 2019-м?

— Я и сейчас скажу, а еврокубки это показывают: никто не может так играть. В чемпионате России это делать просто заставляют другие команды. «Краснодар», «Зенит» — их вынуждают атаковать соперники. Хотя, когда мы «Краснодару» проигрывали, нам самим пришлось идти в нападение. (Улыбается.) (Артем Агапов)

Полностью интервью Игоря Черевченко — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-glavnogo-trenera-arsenala-igorya-cherevchenko-ob-urovne-i-stile-rpl-nashih-v-evrope-i-legionerah-1643248/

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