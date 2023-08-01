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Сегодня, 11:51

Акинфеев — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Посмотрел 2-3 передачи, было прикольно, но потом начался хаос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Я и с Леонидом Викторовичем разговаривал: он сказал, что ему интересен шоу-бизнес теперь, вся эта история. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Это их выбор. Я посмотрел 2-3 передачи и решил, что смотреть я это больше не буду. Там все одно и то же», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Также 37-летний футболист рассказал, что ходил на шоу к Дзюбе и Слуцкому, но выпуск с ним так и не вышел.

«Я на их передачу ходил. Был одним из первых гостей, но я ни одного матерного слова там не сказал, поэтому мой выпуск, наверное, до сих пор на полке лежит. Я думаю, его даже не выпустят. Я Викторовичу сразу сказал, что моего выпуска не будет. На месте Дзюбы я представить себя не могу, я бы так не сделал. Мне было б просто жалко своего времени, честно. Мне лучше дома посидеть, мясо пожарить», — сказал Акинфеев.

Дзюба и Слуцкий вместе ведут шоу на YouTube под названием «Ну, так нельзя». В программе они общаются с известными футболистами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CGP72jhD94c
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Сочи – Ахмат
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Зенит

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П
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Локомотив

 2
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Михаил Игнатов

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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