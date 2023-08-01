Акинфеев — о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Посмотрел 2-3 передачи, было прикольно, но потом начался хаос»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шоу форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Я и с Леонидом Викторовичем разговаривал: он сказал, что ему интересен шоу-бизнес теперь, вся эта история. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Это их выбор. Я посмотрел 2-3 передачи и решил, что смотреть я это больше не буду. Там все одно и то же», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Также 37-летний футболист рассказал, что ходил на шоу к Дзюбе и Слуцкому, но выпуск с ним так и не вышел.

«Я на их передачу ходил. Был одним из первых гостей, но я ни одного матерного слова там не сказал, поэтому мой выпуск, наверное, до сих пор на полке лежит. Я думаю, его даже не выпустят. Я Викторовичу сразу сказал, что моего выпуска не будет. На месте Дзюбы я представить себя не могу, я бы так не сделал. Мне было б просто жалко своего времени, честно. Мне лучше дома посидеть, мясо пожарить», — сказал Акинфеев.

Дзюба и Слуцкий вместе ведут шоу на YouTube под названием «Ну, так нельзя». В программе они общаются с известными футболистами.