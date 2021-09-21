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Игорь Акинфеев: «Победа в дерби была особенно нужна ЦСКА»

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Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Тинькофф России.

«Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы!», — написал Акинфеев в Instagram.

Единственный матч в этой игре забил Антон Заболотный.

ЦСКА — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUDs0s0jDVN/

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Евгений Петров все материалы автора

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