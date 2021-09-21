Игорь Акинфеев: «Победа в дерби была особенно нужна ЦСКА»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Тинькофф России.

«Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы!», — написал Акинфеев в Instagram.

Единственный матч в этой игре забил Антон Заболотный.