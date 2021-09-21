Игорь Акинфеев: «Победа в дерби была особенно нужна ЦСКА»
00:16
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Тинькофф России.
«Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы!», — написал Акинфеев в Instagram.
Единственный матч в этой игре забил Антон Заболотный.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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