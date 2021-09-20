Игнатьев заявил, что «Урал» не смог договориться с «Рубином» о его трансфере

Руководители «Рубина» и «Урала» не смогли договориться о переходе нападающего Ивана Игнатьева из казанской команды в екатеринбургскую.

«Там все было на флажке с «Уралом», разговаривали. Я готов был пойти на понижение, но там руководство не договорилось», — сказал Игнатьев ТАСС. Он уточнил, что это не связано с финансовыми вопросами.

Также футболист рассказал, что были варианты перехода в бельгийский «Зюлте Варегем» еще перед стартом предсезонной подготовки. Он добавил, что на тот момент не было ни желания со стороны клуба, ни с его стороны куда-то переходить.

«Потому что я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России. Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать», — уточнил Игнатьев.