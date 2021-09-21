Черчесов рассказал о связях с «Легией» и «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Станислав Саламович, когда вы еще находились в Австрии, сказали, что приедете в Москву на матч «Легии» со «Спартаком», потому что вас позвал президент польского клуба. Вы ушли из варшавской команды по своей инициативе, причем достаточно резко, когда поняли, что усиления не будет и статус чемпионов — это максимум. При этом хорошие взаимоотношения остались, судя по фото, по публикациям. Как вы это оцениваете?

— Во-первых, я не внезапно ушел, потому что мы беседовали до того, как чемпионат и Кубок выиграли, как нам дальше развивать клуб. И когда два руководителя, руководители клуба и команды, встречаются, то обсуждают, какие нам наметить планы, если нет усиления. Понимание-то было, но возможности не было, поэтому мы спокойно пожали друг другу руки, и задачи, которые ставили передо мной, перед моим тренерским штабом, мы выполнили, поэтому отношения до сих пор сохранились. Мы открыты были всегда к диалогу. Никаких ко мне, как говорится, камней за пазухой не было, так что все нормально. Так что очень был рад, когда «Легия» попала на «Спартак», тому, что мы лишний раз увидимся.

— Вот вы приезжаете на стадион, играют «Легия» и «Спартак», два не чужих вам клуба, вот это внимание и настроение, которое поймали на стадионе, что вы почувствовали?

— Я спокойно отношусь к этому вниманию, это преследует меня как игрока «Спартака» с 1984 года, поэтому долгое время, хочешь или нет, ты находишься в центре внимания, так что есть твои коллеги, которые интересуются, спрашивают. У нас есть задача, чтобы наш российский футбол пропагандировать. Если есть вопросы, есть ответы. Бывают каверзные вопросы, мы не находим правильные ответы. А так «Спартак» и «Легия», играл в этих командах, тренировал эти команды, обыгрывал ту команду, когда был игроком. Поэтому естественный интерес есть. Я доволен, что посетил матч, видел два клуба, к которым я имею непосредственное отношение.

Матч «Спартак» — «Легия» прошел 15 сентября в Москве и завершился победой польского клуба со счетом 1:0.