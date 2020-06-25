Игорь Акинфеев: «Березуцких и Игнашевича в ЦСКА заменить никто не может. В каждой игре по четыре достаю»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как отреагировал на уход из команды защитников Сергея Игнашевича и Алексея и Василия Березуцких. Они продолжительное время играли вместе.

— Они же уходили на встрече с болельщиками, — сказал Акинфеев в интервью Youtube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Когда показали ролик, у меня выступили слезы. Понимаю, что с этими людьми увидимся, пообщаемся, но уже не в зеленом квадрате. Понимаю, что все, понимаю, что на данном этапе, как бы прискорбно это не звучало, их заменить никто не может. Сборную не беру, речь про ЦСКА. Пускай ребята не обижаются, но для меня они всегда будут примером идеальных людей.

Как защитники, очень много помогали мне. Столько матчей на ноль, команда выигрывала, они сами забивали и приносили трофеи. Они сделали все, чтобы считаться легендами. Я очень переживал этот момент.

Был ли разговор с Гинером о том, чтобы помочь команде? Я помогаю, сейчас по четыре достаю в каждой игре (смеется).