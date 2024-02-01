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1 февраля, 07:29

Игонин: «В ЦСКА у Кругового больше шансов стать игроком основного состава»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о зимних трансферах «Зенита».

— Рынок для клубов РПЛ достаточно узкий в нынешних условиях, — приводит слова Игонина «РБ Спорт». — Были бы другие обстоятельства, в «Зенит» приезжали бы игроки из других стран. С бразильскими клубами сейчас налажены отношения. Сейчас многие клубы переплачивают. Тот же «Спартак», по слухам, почти в два раза переплатил за нового футболиста. Только результат покажет, насколько было правильно «Зениту» покупать столько бразильцев в это трансферное окно.

— Были удивлены, когда узнали об уходе Кругового в ЦСКА?

— Да, это неожиданная история. Несколько раз общался с Круговым, он достаточно амбициозный футболист. Для него важна карьера. В ЦСКА у Данила больше шансов стать игроком основного состава.

В зимнее трансферное окно в «Зенит» пришли Нино, Педро, Артур и Ильзат Ахметов. Защитник Данил Круговой летом перейдет из петербургского клуба в ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-v-tsska-u-krugovogo-bol-she-shansov-stat-igrokom-osnovnogo-sostava/
Алексей Игонин
Данил Круговой
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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