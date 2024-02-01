Игонин: «В ЦСКА у Кругового больше шансов стать игроком основного состава»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о зимних трансферах «Зенита».

— Рынок для клубов РПЛ достаточно узкий в нынешних условиях, — приводит слова Игонина «РБ Спорт». — Были бы другие обстоятельства, в «Зенит» приезжали бы игроки из других стран. С бразильскими клубами сейчас налажены отношения. Сейчас многие клубы переплачивают. Тот же «Спартак», по слухам, почти в два раза переплатил за нового футболиста. Только результат покажет, насколько было правильно «Зениту» покупать столько бразильцев в это трансферное окно.

— Были удивлены, когда узнали об уходе Кругового в ЦСКА?

— Да, это неожиданная история. Несколько раз общался с Круговым, он достаточно амбициозный футболист. Для него важна карьера. В ЦСКА у Данила больше шансов стать игроком основного состава.

В зимнее трансферное окно в «Зенит» пришли Нино, Педро, Артур и Ильзат Ахметов. Защитник Данил Круговой летом перейдет из петербургского клуба в ЦСКА.