Деменко: «Клубам РПЛ следует урезать бюджеты, ведь мы не играем в Европе»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о финансовой составляющей клубов РПЛ.

«Сейчас мы не играем в еврокубках, сборная проводит лишь товарищеские матчи. Зачем в текущий момент тратить большие деньги клубам РПЛ? Возьмем, например, трансфер Угальде. За него, если верить слухам, заплатили 13 миллионов евро. Эти средства можно было бы вложить в академию и через время получить отдачу в виде молодых хорошо подготовленных ребят.

Я имею в виду не конкретно «Спартак», а все клубы РПЛ. Тот же «Зенит» потратил большие суммы на бразильцев. Я этого просто не понимаю. Ради чего это делается? Повторюсь, в еврокубках мы не играем! Сейчас прекрасный шанс развить своих футболистов. Клубам следует урезать свои бюджеты хотя бы на время этого отстранения. Это касается и зарплат футболистов. Порой они слишком завышены, и к нам едут только ради денег", — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Зимнее трансферное окно в РПЛ открылось 25 января и закроется 22 февраля. На первом месте турнирной таблицы располагается «Краснодар», который после 18 туров имеет в активе 38 очков.