Билялетдинов: «Не понимаю, почему ЦСКА не может выкупить Кругового уже сейчас»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с уходом защитника сине-бело-голубых Данилы Кругового в ЦСКА.

«Круговой подписал контракт с ЦСКА передним числом. Опережая события. Но московский клуб это давно практиковал — ведь похожим образом туда из «Локо» уходил Игнашевич. Не знаю, как правильно сейчас поступить. Понятно, что тренировки с «Зенитом-2» не так эффективны. Наверное, работает по своему плану, не рвет жилы. Сейчас главное — не сломаться перед переходом в команду, где у него долгосрочный контракт. Идет сброс заряженности на борьбу. И это не приближает оптимальную форму. Не понимаю, почему ЦСКА не может выкупить его уже сейчас. И, естественно, мотивации у Кругового никакой не будет. По трудовому контракту клуб даст ему игровую практику. Но не более. Фернандес туда, а ЦСКА ответил Круговым. Хотя он мог бы очень хорошо заиграть в «Зените». Не знаю, почему довели до его ухода», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».