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1 февраля, 07:58

Билялетдинов: «Не понимаю, почему ЦСКА не может выкупить Кругового уже сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с уходом защитника сине-бело-голубых Данилы Кругового в ЦСКА.

«Круговой подписал контракт с ЦСКА передним числом. Опережая события. Но московский клуб это давно практиковал — ведь похожим образом туда из «Локо» уходил Игнашевич. Не знаю, как правильно сейчас поступить. Понятно, что тренировки с «Зенитом-2» не так эффективны. Наверное, работает по своему плану, не рвет жилы. Сейчас главное — не сломаться перед переходом в команду, где у него долгосрочный контракт. Идет сброс заряженности на борьбу. И это не приближает оптимальную форму. Не понимаю, почему ЦСКА не может выкупить его уже сейчас. И, естественно, мотивации у Кругового никакой не будет. По трудовому контракту клуб даст ему игровую практику. Но не более. Фернандес туда, а ЦСКА ответил Круговым. Хотя он мог бы очень хорошо заиграть в «Зените». Не знаю, почему довели до его ухода», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-v-zenite-2-u-krugovogo-ne-budet-motivatsii/
Данил Круговой
Ринат Билялетдинов
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
11
13
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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