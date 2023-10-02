Игнатьев заявил, что разгром от «Крыльев» является для «Спартака» ударом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что предугадать действия руководства московского «Спартака» по поводу будущего Гильермо Абаскаля в клубе невозможно.

«Может ли руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля? Это не мои функции, я не знаю, кто чего может. Для московского «Спартака» вчерашнее поражение — это удар по престижу. Этот результат — удар по самолюбию. Если это всех устраивает, то все останется как есть», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.