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Сегодня, 13:46

Азаров считает достижением стремление молодых футболистов выступать за «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что стремление молодых футболистов выступать за самарские «Крылья Советов» с целью своего развития является большим достижением для руководства клуба.

«Стратегия клуба остается прежней, мы хотим выстроить правильную пирамиду, чтобы подпитка у «Крыльев Советов» была из местных игроков. Это процесс, который решается не за год, два или три, иногда на это уходит пять-десять лет. Но цель остается прежней. Я рассчитываю, что благодаря нашим усилиям по подготовке молодых футболистов двумя академиями, которые сегодня работают в Самарской области, это академии Коноплева и «Крыльев Советов», мы придем к этой цели. Мы к этому стремимся и понимаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга, значит, опираться должны на местные кадры. Еще раз хочу попросить всех болельщиков немного потерпеть. Наверное, и сейчас мы могли бы опираться только на местные кадры и вряд ли бы показывали такие результаты. Но то, что мы создали условия, что в наш клуб стремятся молодые футболисты, которые здесь вырастают, я считаю большим достижением. И игра команды со «Спартаком», и место в таблице еще раз подтверждают правильность выбранной стратегии», — приводит слова Азарова ТАСС.

В матче 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (4:0) и занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/18890645
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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Маркус Вендел

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