Игнатьев заявил, что на сегодняшний день «Зенит» и «Краснодар» во главе пелотона

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ и оценил шансы «Краснодара» в борьбе с «Зенитом».

«Останется ли «Краснодар» основной действующей силой после перерыва? Я вообще не могу сказать, потому что в нашем футболе сложно говорить. Пройдет три месяца, в первых стартовых матчах мы увидим, возможно, совершенно иные команды. «Зенит» усилится, «Краснодар», «Спартак», «Локомотив». Эти три месяца кто-то успешно использует для учебно-тренировочной работы. На сегодняшний день эти две команды во главе пелотона. И будем ждать, что все остальные втянутся в эту игру, повысив смотрибельность нашего чемпионата», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков), на третьем — «Динамо» (32), на четвертом — «Локомотив» (31), на пятом — «Спартак» (30).