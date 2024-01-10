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Селюк оценил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов безусловно хороший футболист. В «Краснодаре» он не был игроком основного состава, но при этом он качественно выходил и в некоторых играх вырвал победы для своей команды, где-то отдав вовремя передачу, где-то забив гол. Я не знаю, чем руководствовался «Зенит». Они хотели себя усилить или «Краснодар» ослабить — непонятно. В таком случае лучше было бы купить Кордобу и обезглавить «Краснодар». Тогда дорога к чемпионству была бы ближе. Заранее сказать что-либо сложно по этому трансферу. Понятное дело, что перво-наперво у «Зенита» направление бразильское, но при этом мы не знаем внутреннюю кухню клуба. Может быть, кто-то не справляется у них или у кого-то травма, или кто-то уйдет. Посмотрим, нужно время. Однако я до сих пор не понимаю трансферов Бакаева, Фернандеса, который просто сидит и ему платят огромные деньги. За такие деньги можно было бы содержать нормальную команду», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-o-transfere-akhmetova-zenitu-luchshe-bylo-by-kupit-kordobu-i-obezglavit-krasnodar-322352/
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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