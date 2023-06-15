Игнатьев заявил, что хотел бы увидеть Пиняева в одной из топ-5 лиг

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах российских игроков заиграть в сильнейших европейских лигах.

«В РПЛ есть несколько футболистов, на которых мне было бы интересно посмотреть в европейских лигах. Например, на того же Пиняева. Много таких игроков, которые проигрывают внутреннюю конкуренцию в чемпионате бразильцам, способным быстрее адаптироваться в силу своего игрового умения в любой команде, чем наши ребята. Я бы не стал выдавать какие-то фамилии, тем самым продавая людей без чего-то ведома за границу, но в принципе такие футболисты есть. Хотелось бы, чтобы кто-то из россиян поехал в Европу и показал бы себя так, как в «Монако» это сделал Александр Головин. Мы все время думаем и говорим о том, какой же у нас футбол. Вот, и такого высокого калибра и мастерства у нас есть футболисты, которые достойно представляют наш футбол на зарубежном уровне», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

В минувшем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Локомотив» 12 матчей и забил два мяча.