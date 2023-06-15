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Сегодня, 17:04

Игнатьев заявил, что хотел бы увидеть Пиняева в одной из топ-5 лиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах российских игроков заиграть в сильнейших европейских лигах.

«В РПЛ есть несколько футболистов, на которых мне было бы интересно посмотреть в европейских лигах. Например, на того же Пиняева. Много таких игроков, которые проигрывают внутреннюю конкуренцию в чемпионате бразильцам, способным быстрее адаптироваться в силу своего игрового умения в любой команде, чем наши ребята. Я бы не стал выдавать какие-то фамилии, тем самым продавая людей без чего-то ведома за границу, но в принципе такие футболисты есть. Хотелось бы, чтобы кто-то из россиян поехал в Европу и показал бы себя так, как в «Монако» это сделал Александр Головин. Мы все время думаем и говорим о том, какой же у нас футбол. Вот, и такого высокого калибра и мастерства у нас есть футболисты, которые достойно представляют наш футбол на зарубежном уровне», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

В минувшем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Локомотив» 12 матчей и забил два мяча.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/15/20672636.shtml
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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