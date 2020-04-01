Игнатьев составил сборную мечты из тех, с кем играл на поле. В нее вошли Игорь Денисов, Cмолов и Жоаузинью

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев составил команду мечты из футболистов, c которыми выходил вместе на поле на протяжении своей карьеры.

Он включил в нее следующих игроков: вратаря Маринату Гильерме, защитников Виталия Денисова, Яна Дюрицу, Ведрана Чорлуку, Владислава Игнатьева, полузащитников Алексея Миранчука, Игоря Денисова, Гжегожа Крыховяка, Жоаузинью, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Федора Смолова.

— Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции, — прокомментировал в интервью клубному телевидению свой выбор Игнатьев.