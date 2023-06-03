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Сегодня, 09:46

Игнатьев считает, что в матче ЦСКА – «Ростов» будет ничья

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Эта игра будет очень напряженной. Кажется, никто не сможет предсказать, чем завершится поединок. Обе команды, претендующие на почетное второе место, достанут все свои имеющиеся ресурсы. Если же абстрагироваться от ситуации вокруг матча, психологического состояния игроков и поддержки большой армейской группы, то по-спортивному все идет в пользу ЦСКА. У них есть стабильность, футболисты уже играли на таком уровне, когда нужно отдать делу все. В целом они взрослее.

Подводя итог, могу сказать, что я не стал бы ставить ни за какую из этих команд. ЦСКА и «Ростов» почти равны. Я вижу паритет. Армейцы квалифицированнее и опытнее, а ростовчане мотивированные и заряженные на положительный итог. Я думаю, что будет ничейный результат», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет 3 июня, начало – 17.00 мск.

Источник: Betonmobile
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

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