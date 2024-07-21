Игнатьев: «Не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что форвард Александр Соболев не сможет усилить игру «Зенита» в случае перехода из «Спартака».

— Семак прав, когда говорит, что ему нужен еще один силовой форвард. Сергеев, скорее, необходим другим командам, где он мог бы играть на постоянной основе. Один Кассьерра на острие атаки — маловато. Даже Глушенков вынужден заполнять пустоты у чужой штрафной.

Но я не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев. Разговоры о его переходе идут давно. Не вижу, чем он может разукрасить игру петербургской команды. Она сейчас выглядит чемпионской. «Зенит» играет лучше, чем в прошлом сезоне. Семаку, конечно, виднее. Но я бы такой трансфер не понял, — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.