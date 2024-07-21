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Игнатьев: «Не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев»

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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что форвард Александр Соболев не сможет усилить игру «Зенита» в случае перехода из «Спартака».

— Семак прав, когда говорит, что ему нужен еще один силовой форвард. Сергеев, скорее, необходим другим командам, где он мог бы играть на постоянной основе. Один Кассьерра на острие атаки — маловато. Даже Глушенков вынужден заполнять пустоты у чужой штрафной.

Но я не понимаю, зачем «Зениту» именно Соболев. Разговоры о его переходе идут давно. Не вижу, чем он может разукрасить игру петербургской команды. Она сейчас выглядит чемпионской. «Зенит» играет лучше, чем в прошлом сезоне. Семаку, конечно, виднее. Но я бы такой трансфер не понял, — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

27-летний Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 20:00
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