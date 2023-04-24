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Игнатьев: «В матче с «Локомотивом» внутренняя струна ЦСКА, которая была натянута, лопнула»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, как «Локомотиву», играя в меньшинстве, удалось спасти матч с ЦСКА в 24-м туре чемпионата России.

«Меня удивила развязка этого матча. Игроки ЦСКА управляли игрой, делали все для того, чтобы увеличить счет. Но упирались в хорошо организованную оборону «Локомотива», на футболистов, которые действовали с большим желанием. Тут в ЦСКА пошли замены. И они расслабили команду. Дали понять, что не важно, кто играет и как. Важно, что игра складывается в пользу ЦСКА, игроков «Локомотива» меньше, победа не за горами. «Локо» нашли слабинку в действиях ЦСКА. Хотя их было мало. Они все время думали: вот-вот, у нас преимущество, вот мы возле штрафной, вот — в штрафной, сейчас забьем... Чалова поменяли, Облякова поменяли, пять человек поменяли — значит, уже не важно, кто на поле. И внутренняя струна ЦСКА, которая была натянута, дала слабину, лопнула», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

На данный момент ЦСКА с 45 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 10-й позиции, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-igroki-tsska-v-matche-s-lokomotivom-slomalis-u-nih-lopnula-struna/
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ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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