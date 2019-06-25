"Идет по головам". "Локомотив" представил нового руководителя пресс-службы

Кирилл Брейдо стал новым пресс-атташе и директором по связям с общественностью "Локомотива", информирует официальный сайт столичной команды.
"После окончания Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения "Локо-ТВ". Клуб желает Кириллу удачи и благодарит предыдущего пресс-атташе Станислава Редикульцева за работу", – написано в заявлении пресс-службы "Локомотива".
Брейдо представили команде во время тренировочного сбора.
– А теперь давайте представим еще одного руководителя, – говорит Семин, подзывая Кирилла.
– Через головы идет! – рассуждают за кадром.
– Да-да, по головам пошел.
– Смотри, ты должен работать в интересах команды, а не отдельных людей. Понял? – завершил Семин.
Перед тренировкой @Kirill_Breydo испытал на себе мощь командного коридора 😀 pic.twitter.com/8dN7r9zfOP– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) June 25, 2019
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020