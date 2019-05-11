Хвича Кварацхелия: "Рад первому голу за "Локомотив", но главное - победа команды"

Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия после победы над "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России (4:0) поделился эмоциями от дебютного гола. По его словам, главное - это победа команды.

– Конечно, я рад первому голу за "Локомотив", но еще больше я рад победе и трем важным очкам, - приводит пресс-служба слова Кварацхелии. - Постараюсь продолжать в том же духе.

- Кто первым поздравил с голом?

- Антон Миранчук. Он был рядом. Потом Саба. Он был очень рад за меня.