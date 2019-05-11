Хвича Кварацхелия: "Рад первому голу за "Локомотив", но главное - победа команды"

Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия после победы над "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России (4:0) поделился эмоциями от дебютного гола. По его словам, главное - это победа команды.
– Конечно, я рад первому голу за "Локомотив", но еще больше я рад победе и трем важным очкам, - приводит пресс-служба слова Кварацхелии. - Постараюсь продолжать в том же духе.
- Кто первым поздравил с голом?
- Антон Миранчук. Он был рядом. Потом Саба. Он был очень рад за меня.
Хвича Кварацхелия сегодня забил свой первый мяч за "Локо", а сразу после игры рассказал о своих эмоциях (и эмоциях Сабы) 🔝✌🏼#ЛокоРубин pic.twitter.com/umZsCKjFys– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 10 мая 2019 г.
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