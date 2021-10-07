Хусаинов: «Пожизненное отстранение Казарцева от судейства? Давно пора!»

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал возможное пожизненное отстранение Василия Казарцева от судейства.

«Пожизненное отстранение Казарцева от судейства? Давно пора! Я был удивлен, когда его отстранили после того случая в матче «Спартак» — «Сочи». И Кашшаи, и все остальные уверяли, что он больше не будет нигде судить. Но потом его начали потихоньку приглашать в ФНЛ, а еще через некоторое время вернули в российскую премьер-лигу. Виктор Кашшаи заявлял, что Казарцев исправился и будет идеальнее судить. Вернуть Казарцева на большие матчи — парадоксальное решение, такого нельзя было делать», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

По информации «СЭ», Василий Казарцев, скорее всего, будет навсегда отстранен от судейства.