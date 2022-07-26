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«Сочи» заплатит за трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко более 40 миллионов рублей

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сочи» заплатит за полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко более 40 миллионов рублей, сообщает «РБ Спорт».

Вчера, 25 июля, сочинцы объявили о покупке 18-летнего россиянина, при этом сезон-2022/23 футболист проведет в команде из Самары на правах аренды.

Коваленко перешел в «Крылья Советов из «Чертаново» в феврале 2022 года. На его счету 1 результативная передача в 14 матчах за самарцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-zaplatit-za-perehod-kovalenko-bolee-40-mln-rublej/
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