«Сочи» заплатит за трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Коваленко более 40 миллионов рублей

«Сочи» заплатит за полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко более 40 миллионов рублей, сообщает «РБ Спорт».

Вчера, 25 июля, сочинцы объявили о покупке 18-летнего россиянина, при этом сезон-2022/23 футболист проведет в команде из Самары на правах аренды.

Коваленко перешел в «Крылья Советов из «Чертаново» в феврале 2022 года. На его счету 1 результативная передача в 14 матчах за самарцев.