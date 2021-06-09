Хусаинов: «Лапочкин не совершил никакого преступления против футбола. На его месте подал бы апелляцию»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КЭДК УЕФА отстранить Сергея Лапочкина от работы судьей на 10 лет.

«Почему молчали почти три года? Достают из шкафа скелет в определенный момент: Евро-2020, когда определяют, кто поедет судить от России. Лапочкин разве нарушил судейскую этику? Он только не сказал, о том, что ему предлагали. Вы подставляли человека с целью, чтобы он клюнул, а он этого не сделал, и говорите об этом преднамеренно только сейчас. Может, в этой сделке было еще одно заинтересованное лицо? На месте Лапочкина я бы обязательно подал апелляцию», — сказал Хусаинов «СЭ».

Хусаинов не понимает, почему Лапочкина отстранили от судейской деятельности на такой большой срок.

«10 лет! Да Мишеля Платини и Йозефа Блаттера за коррупцию на меньшие сроки дисквалифицировали. Но то, что они сделали и то, за что вменяют дисквалификацию Лапочкину — это же несоизмеримо! Это что же надо было сделать, чтобы заслужить 10 лет? Значит, он перешел кому-то дорогу. Лапочкин не совершил никакого преступления против футбола. Да, не настучал, да, не пошел на поводу у каких-то хозяев, но на этом жизнь не заканчивается, это первое. Второе, идти и доказывать свою честь и достоинство. А если знаешь что-то большее, расскажи», — добавил Хусаинов.

Весной КЭДК УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней от любой футбольной деятельности. Связано это с тем, что в 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018-го.

(Екатерина Звенигородская)