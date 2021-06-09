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«Ростов» выйдет из отпуска 13 июня

19:38
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13 июня футболисты «Ростова» соберутся в Ростове-на-Дону и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/22. Команду ждет медицинское обследование, а уже 19 июня начнется первый сбор, который пройдет в Австрии (в регионе Штирия), сообщает сайт клуба.

Первый сбор продлится до 1 июля и будет включать в себя три контрольных матча.

24 июня — против «МОЛ Фехервар» (Венгрия);

28 июня — против «Динамо Загреб» (Хорватия);

1 июля — против «Муры» (Словения).

Второй сбор пройдет в том же месте и начнется 5 июля. На нем запланировано провести четыре контрольных встречи. Соперники будут известны позднее.

17 июля команда вернется в Ростов-на-Дону и продолжит подготовку к первому туру РПЛ.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1310

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Иван Шитик все материалы автора
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