«Ростов» выйдет из отпуска 13 июня

13 июня футболисты «Ростова» соберутся в Ростове-на-Дону и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/22. Команду ждет медицинское обследование, а уже 19 июня начнется первый сбор, который пройдет в Австрии (в регионе Штирия), сообщает сайт клуба.

Первый сбор продлится до 1 июля и будет включать в себя три контрольных матча.

24 июня — против «МОЛ Фехервар» (Венгрия);

28 июня — против «Динамо Загреб» (Хорватия);

1 июля — против «Муры» (Словения).

Второй сбор пройдет в том же месте и начнется 5 июля. На нем запланировано провести четыре контрольных встречи. Соперники будут известны позднее.

17 июля команда вернется в Ростов-на-Дону и продолжит подготовку к первому туру РПЛ.