"Хотел бы примириться с вами". Кокорин на суде обратился к Паку, но тот не принял предложение

Форвард "Зенита" Александр Кокорин во время слушания Пресненского суда Москвы по своему делу принес извинения явившемуся для дачи показаний чиновнику Минмпроторга Денису Паку. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу Кокорина и его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и его друга, детского тренера Александра Протасовицкого как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– Еще раз хотел бы извиниться за действия в кафе, – сказал Кокорин. – Также готов возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы примириться с вами. Понимаю, конфликт неприятный. Но хотел бы извиниться по-человечески.

Пак: – Вопроса в мой адрес не прозвучало.

Адвокат чиновника Шатихина предложила ничего не отвечать: – Вопрос не прозвучал.

– Я бы тоже хотел извиниться за свои действия и реакцию, – вступил Кирилл Кокорин. – Можно было отреагировать иначе.

Ответа Пака на эти извинения также не последовало. (Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live