«Хоть чему-то научил!» Круговой повторил трюк Евсеева, остановив мяч задом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram отреагировал на прием мяча пятой точкой защитника «Зенита» Данилы Кругового в матче 7-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

«Хоть чему-то научил. Правда, если еще так сделает, сядет на лавку», — написал Евсеев.

16 сентября 2019-го во время матча с «Динамо» (0:0) 44-летний Евсеев в похожем стиле принял мяч.

Круговой выступал за уфимцев в прошлом сезоне.