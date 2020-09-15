«Хоть чему-то научил!» Круговой повторил трюк Евсеева, остановив мяч задом
14:57
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram отреагировал на прием мяча пятой точкой защитника «Зенита» Данилы Кругового в матче 7-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).
«Хоть чему-то научил. Правда, если еще так сделает, сядет на лавку», — написал Евсеев.
16 сентября 2019-го во время матча с «Динамо» (0:0) 44-летний Евсеев в похожем стиле принял мяч.
Круговой выступал за уфимцев в прошлом сезоне.
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