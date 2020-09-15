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«Хоть чему-то научил!» Круговой повторил трюк Евсеева, остановив мяч задом

14:57
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram отреагировал на прием мяча пятой точкой защитника «Зенита» Данилы Кругового в матче 7-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).

«Хоть чему-то научил. Правда, если еще так сделает, сядет на лавку», — написал Евсеев.

16 сентября 2019-го во время матча с «Динамо» (0:0) 44-летний Евсеев в похожем стиле принял мяч.

Круговой выступал за уфимцев в прошлом сезоне.

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