Глушаков: «За что можно судью похвалить? За то, что он был на футбольном поле»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением о судействе в матче 19-го утра РПЛ с «Ростовом» (1:2).

— Не хочется нагнетать, это мы не реализовали свои моменты. Не понимаю, почему на мне не посмотрели момент. Там толкнули вроде, и ВАР ничего не посмотрел. Я вроде бил, мою ногу тронули, и я мимо мяча, получается, ударил. Так что оставим это. Судей и так критикуют со всех сторон. За что можно судью похвалить? За то, что он просто был на футбольном поле, — сказал Глушаков.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке в турниной таблице РПЛ, набрав 19 очков.