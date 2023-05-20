Хомуха считает, что у ЦСКА есть психологическое преимущество над «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что у армейцев абсолютное преимущество над «Спартаком» с точки зрения психологии.

«Искусство тренерского штаба как раз заключается в том, чтобы не допустить подобного. Но я думаю, удачная серия не расслабит футболистов, а, наоборот, укрепит их уверенность в себе. Понятное дело, они выйдут на поле с лучшим настроением, чем игроки «Спартака», которые по весне не могут похвастать стабильностью и играют с большими перепадами. С точки зрения психологии у ЦСКА абсолютное преимущество над «Спартаком». Стоит ли высоко оценивать результаты красно-синих с той точки зрения, что они в основном обыгрывали середняков и аутсайдеров? Как только команда начинает делить соперников на важных и неважных, она оказывается не на том месте, на которое планировала. Умение сохранять стабильность на дистанции является признаком мастерства как тренерского штаба, так и их подопечных. ЦСКА пока это удается, хотя осенью коллектив выдал не лучшую серию встреч. Но зимой он провел отличную подготовку и с ходу начал набирать очки, если не брать в расчет поражение от «Сочи». Красно-синие выглядят намного лучше по сравнению с первой частью сезона, они прибавили как физически, так и психологически. А в дерби психология играет важную роль», — приводит слова Хомухи RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.