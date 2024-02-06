Хомуха считает, что Чалов не уйдет в «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможное подписание нападающим Федором Чаловым нового контракта с ЦСКА.

«Нужно ли Чалову продлевать контракт с ЦСКА? Во-первых, никто не знает точные суммы, кто кому что предлагает. Это все могут быть элементарные вбросы. Но если человек принял решение... На примере Кузяева, который уехал в «Гавр» с зарплатой в пять раз меньше той, которая была здесь. Можно понять футболиста, если он действительно хочет уехать. «Зенит» готов его перехватить? Это не иностранный футболист. Он много лет находится в структуре ЦСКА. Я не думаю, что Чалов готов даже ради больших денег переходить в «Зенит». В каком из топ-5 европейских чемпионатов Чалов бы заиграл? Сложно делать какие-то прогнозы, потому что топ-5 чемпионаты требуют определенного уровня подготовки. Из наших футболистов, которые туда поехали, только единицы демонстрируют необходимый уровень. Очень большая разница между топ-5 чемпионатами и первенством России. Гарантий никто никому не даст, пример тому Захарян», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.