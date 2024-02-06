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6 февраля, 23:13

Хомуха считает, что Чалов не уйдет в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможное подписание нападающим Федором Чаловым нового контракта с ЦСКА.

«Нужно ли Чалову продлевать контракт с ЦСКА? Во-первых, никто не знает точные суммы, кто кому что предлагает. Это все могут быть элементарные вбросы. Но если человек принял решение... На примере Кузяева, который уехал в «Гавр» с зарплатой в пять раз меньше той, которая была здесь. Можно понять футболиста, если он действительно хочет уехать. «Зенит» готов его перехватить? Это не иностранный футболист. Он много лет находится в структуре ЦСКА. Я не думаю, что Чалов готов даже ради больших денег переходить в «Зенит». В каком из топ-5 европейских чемпионатов Чалов бы заиграл? Сложно делать какие-то прогнозы, потому что топ-5 чемпионаты требуют определенного уровня подготовки. Из наших футболистов, которые туда поехали, только единицы демонстрируют необходимый уровень. Очень большая разница между топ-5 чемпионатами и первенством России. Гарантий никто никому не даст, пример тому Захарян», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/khomukha-schitaet-chto-chalov-ne-uydet-v-zenit
Дмитрий Хомуха
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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