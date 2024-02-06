Селюк рассказал о вкладе Бориса Ротенберга в академию «Локомотива»
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о вкладе 37-летнего директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Бориса Ротенберга в академию красно-зеленых.
«Критикуют обычно те, кто теряет позиции в клубе. Я даже не знаю их, кто критикуют Ротенберга. Борис за год начал полностью заново возрождать детско-юношеское направление. То, что было до него, то это была коррупционная запущенная группа людей, которая вообще непонятно чем занималась. В академии «Локомотива» матрасы по 30 лет никто не менял. И это еще так, мелочи. Сейчас полностью поменяли. У всех тренеров было ощущение, что в клуб приглашаются футболисты только от одного агента, никто больше сунуться не мог. Сейчас все не по блату, а на конкурсной конкуренции. Безусловно, многим это не нравится — агентам, которые контролировали школу, игроков и тренеров. Может быть, не нравится и Владимиру Леонченко. Борис все там поменял! Безусловно, это очень сложно. У него уже есть результаты. Команда, которая восемь лет не побеждала, выиграла молодежное первенство. Огульно говорить что-то про Бориса — это полная глупость. Не буду перечислять фамилии этих людей, чтобы не давать им рекламы», — приводит слова Селюка Legalbet.
Ротенберг стал директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива» 29 ноября 2022 года.
С августа 2016 по июль 2022 года правый защитник Ротенберг провел 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, стал чемпионом России, дважды брал Кубок страны и выиграл Суперкубок.
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1
|Краснодар
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|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
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3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
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Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5