Селюк рассказал о вкладе Бориса Ротенберга в академию «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о вкладе 37-летнего директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Бориса Ротенберга в академию красно-зеленых.

«Критикуют обычно те, кто теряет позиции в клубе. Я даже не знаю их, кто критикуют Ротенберга. Борис за год начал полностью заново возрождать детско-юношеское направление. То, что было до него, то это была коррупционная запущенная группа людей, которая вообще непонятно чем занималась. В академии «Локомотива» матрасы по 30 лет никто не менял. И это еще так, мелочи. Сейчас полностью поменяли. У всех тренеров было ощущение, что в клуб приглашаются футболисты только от одного агента, никто больше сунуться не мог. Сейчас все не по блату, а на конкурсной конкуренции. Безусловно, многим это не нравится — агентам, которые контролировали школу, игроков и тренеров. Может быть, не нравится и Владимиру Леонченко. Борис все там поменял! Безусловно, это очень сложно. У него уже есть результаты. Команда, которая восемь лет не побеждала, выиграла молодежное первенство. Огульно говорить что-то про Бориса — это полная глупость. Не буду перечислять фамилии этих людей, чтобы не давать им рекламы», — приводит слова Селюка Legalbet.

Ротенберг стал директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива» 29 ноября 2022 года.

С августа 2016 по июль 2022 года правый защитник Ротенберг провел 17 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, стал чемпионом России, дважды брал Кубок страны и выиграл Суперкубок.