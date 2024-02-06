Ещенко считает, что Джикия должен лично выступить с заявлением

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на высказывание агента защитника красно-белых Георгия Джикии Вадима Шпинева о возможном уходе игрока из «Спартака».

«Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в «Спартаке». Может быть, его слова исковеркали. Мое мнение, что Джикия останется в команде. Сам Георгий должен выступить с заявлением. У него в последнее время то травмы, то состав меняется. Он еще не ушел, пока что бессмысленно что-то говорить», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.