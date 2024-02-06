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6 февраля, 22:54

Ещенко считает, что Джикия должен лично выступить с заявлением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на высказывание агента защитника красно-белых Георгия Джикии Вадима Шпинева о возможном уходе игрока из «Спартака».

«Не думаю, что агент Джикии сказал правду, что игрок покинет клуб, если Абаскаль останется в «Спартаке». Может быть, его слова исковеркали. Мое мнение, что Джикия останется в команде. Сам Георгий должен выступить с заявлением. У него в последнее время то травмы, то состав меняется. Он еще не ушел, пока что бессмысленно что-то говорить», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/eshenko-o-vozmozhnom-ukhode-dzhikii-sam-georgii-dolzhen-vystupit-s-zayavleniem-331455/
Андрей Ещенко
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Рианчо оценил перспективы Джикии в «Спартаке»

Хомуха считает, что Чалов не уйдет в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Квинси Промес

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И К Ж
Виктор Александров

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