Хомуха: «ЦСКА нужно попадать в тройку в следующем сезоне»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал задачи армейцев на следующий сезон.
— Чтобы следующий сезон можно было занести себе в актив и признать его успешным, армейцы должны бороться за призовую тройку и постараться добиться максимальных результатов в Кубке России, хотя бы дойти до финала. Тогда, наверное, можно будет сказать, что команда реабилитировалась за неудачный минувший сезон.
За счет чего ЦСКА может достичь таких целей? Как таковых трансферов в клубе пока нет. Добавился Круговой, которому еще нужно адаптироваться. На мой взгляд, если будет куплен хороший и результативный нападающий, то можно будет рассчитывать, что задачи на сезон будут решены, — сказал Хомуха Legalbet.
В сезоне-2023/24 чемпионата России ЦСКА с 48 очками занял шестое место в турнирной таблице.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
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