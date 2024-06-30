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Хомуха: «ЦСКА нужно попадать в тройку в следующем сезоне»

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал задачи армейцев на следующий сезон.

— Чтобы следующий сезон можно было занести себе в актив и признать его успешным, армейцы должны бороться за призовую тройку и постараться добиться максимальных результатов в Кубке России, хотя бы дойти до финала. Тогда, наверное, можно будет сказать, что команда реабилитировалась за неудачный минувший сезон.

За счет чего ЦСКА может достичь таких целей? Как таковых трансферов в клубе пока нет. Добавился Круговой, которому еще нужно адаптироваться. На мой взгляд, если будет куплен хороший и результативный нападающий, то можно будет рассчитывать, что задачи на сезон будут решены, — сказал Хомуха Legalbet.

В сезоне-2023/24 чемпионата России ЦСКА с 48 очками занял шестое место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Данил Круговой
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
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