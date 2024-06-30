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Сегодня, 10:30

Даку извинился за оскорбительную кричалку: «В «Рубине» все друг друга уважают»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Мирлинд Даку.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» обратился к игрокам «Рубина».

«У нас в «Рубине» интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами. Но я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Я всегда чувствовал их поддержку на протяжении всего сезона. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым», — сказал Даку «СЭ».

Мирлинд Даку. «Это ужасный поступок, он меня не красит. Такое просто недопустимо». Интервью Даку — о скандале на Евро-2024

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча Евро-2024 за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии (2:2) во 2-м туре группового турнира.

Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.

Футбол
Евро-2024
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
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 - : -
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