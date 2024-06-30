Даку извинился за оскорбительную кричалку: «В «Рубине» все друг друга уважают»

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» обратился к игрокам «Рубина».

«У нас в «Рубине» интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами. Но я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Я всегда чувствовал их поддержку на протяжении всего сезона. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым», — сказал Даку «СЭ».

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча Евро-2024 за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии (2:2) во 2-м туре группового турнира.

Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.