Даку извинился за оскорбительную кричалку: «В «Рубине» все друг друга уважают»
Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» обратился к игрокам «Рубина».
«У нас в «Рубине» интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами. Но я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Я всегда чувствовал их поддержку на протяжении всего сезона. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым», — сказал Даку «СЭ».
23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча Евро-2024 за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии (2:2) во 2-м туре группового турнира.
Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.
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2
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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