Полузащитник «Краснодара» Баньяц может вернуться в Сербию
Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц близок к возвращению на родину, сообщает «РБ Спорт». Клуб «ТСЦ Бачка Топола» заинтересован в аренде игрока с последеющем правом выкупа.
В сезоне-2023/24 РПЛ 24-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» ассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt Оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
«Бачка Топола» стала бронзовым призером прошедшего чемпионата Сербии и выступит в еврокубках.
Источник: РБ Спорт
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