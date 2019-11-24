Холод и лед. Бодрящая прогулка «Спартака» по Екатеринбургу

В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом». До игры футболисты московского клуба совершили прогулку по Екатеринбургу.

??? Командная прогулка по Екатеринбургу перед матчем #УралСпартак pic.twitter.com/mPWit4yOKS — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 24, 2019

На улице стоит морозная температуру. По прогнозу Гидрометцентра, на время матча в Екатеринбурге ожидается минус 2 градуса.

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