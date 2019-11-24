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Холод и лед. Бодрящая прогулка «Спартака» по Екатеринбургу

10:44
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В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом». До игры футболисты московского клуба совершили прогулку по Екатеринбургу.

На улице стоит морозная температуру. По прогнозу Гидрометцентра, на время матча в Екатеринбурге ожидается минус 2 градуса.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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