Холод и лед. Бодрящая прогулка «Спартака» по Екатеринбургу
10:44
В матче 17-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом». До игры футболисты московского клуба совершили прогулку по Екатеринбургу.
??? Командная прогулка по Екатеринбургу перед матчем #УралСпартак pic.twitter.com/mPWit4yOKS— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 24, 2019
На улице стоит морозная температуру. По прогнозу Гидрометцентра, на время матча в Екатеринбурге ожидается минус 2 градуса.
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