Хохлов считает, что игрокам «Динамо» не хватило физической готовности в матче с «Локомотивом»
21:16
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команде не хватило физической готовности.
— Начало матча было хорошее, забили гол, хорошо играли. Индивидуальные и невынужденные ошибки привели к пенальти. Не хватило немного физики. Нойштедтера, Филиппа готовили. Шунич попросил замену, Шиманьски получил карточку и фолил дальше, хотя арбитр его предупреждал. «Динамо» не хватило лучшей игры в опорной зоне, — сказал Хохлов эфире телеканала «Матч Премьер».
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