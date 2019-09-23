Хохлов проводит тренировку «Динамо»

По данным «СЭ», сегодняшнюю тренировку «Динамо» проводит Дмитрий Хохлов. Напомним, что накануне на послематчевой пресс-конференции он заявил: «У меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете».

Однако перемен на тренерском мостике пока не произошло. Заявление Хохлова стало неожиданным для руководителей, а решить в одночасье возникшие вопросы не так просто. Во-первых, по условиям расставания с нынешним тренерским штабом. Во-вторых, по сменщику. Вполне возможно, что именно Хохлов будет руководить командой на кубковом матче с «Лучом». Во Владивосток команда отправляется уже во вторник. (Константин Алексеев)

Хохлов ушел, но он еще не ушел