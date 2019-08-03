18:41 | Футбол — РПЛ

Хохлов объяснил, почему новичок "Динамо" Нжи начнет игру со "Спартаком" в запасе

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" рассказал, что новичок бело-голубых, нападающий Клинтон Нжи начнет игру со скамейки запасных, так как еще набирает форму.

"Большой матч. Мы не первый раз на этом стадионе, поэтому никакого давления не испытываем. То, что было весной - история, сегодня надо забивать голы и выигрывать. Нжи? Он провел только 2 тренировки, на какое-то время выпал по объективным причинам из тренировочного процесса и сейчас набирает форму. Давление в прессе? Стараюсь абстрагироваться от этого", – приводит слова Хохлова пресс-служба "Динамо".

 

Спартак - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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