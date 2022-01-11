Силкин: «Смолову подходит атакующий стиль «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что нападающий Федор Смолов сможет проявить бомбардирские качества в «Динамо», если команда будет на него играть.

«Смолов ярко проявляет себя, когда команда на него играет. Так было в «Краснодаре» и в самом начале карьеры в «Локомотиве». Когда партнеры снабжают Федора передачами, тогда он хорошо реализует свои моменты. Как только в «Краснодаре» и «Локомотиве» появлялись новые футболисты в атаке и Смолову давали меньше передач, он сникал. «Динамо» играет в комбинационный футбол, такой подходит Федору. Понятно, что в группе атаки команды есть и другие нападающие, например, настырный Константин Тюкавин, но если взять игровые качества Смолова, то это хороший форвард, он умеет забивать голы. У Федора есть шансы стать основным, многое будет зависеть от того, как пройдет подготовка ко второй части сезона. Время на это у Смолова есть», — сказал Силкин Betonmobile.ru.

Специалист считает, что Смолов сможет реализовать себя в «Динамо», если будет на подъеме в игровом и эмоциональном плане.

«Конечно, «Динамо» нужен амбициозный Смолов. Когда у него есть азарт, он играет с огоньком, забивает. Как только он пропадает, Смолов сникает. Посмотрим, как у него сложится в «Динамо». Только время покажет, получится у него себя ярко проявить или нет», — добавил собеседник.

Смолов принадлежит «Локомотиву», однако ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о трансфере футболиста в «Динамо». Нападающий уже выступал за московский клуб с 2007 по 2015 годы.