«Зенит» — «Балтика»: онлайн-трансляция товарищеского матча

«Зенит» и «Балтика» встретятся в товарищеском матче в воскресенье, 6 июля. Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Балтика» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

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06 июля 2025, 19:30. Смена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в Российской премьер-лиге, набрав 66 очков в 30 турах. «Балтика» выиграла первую лигу с 69 очками в 34 матчах и вернулась в РПЛ. Предыдущая встреча команд состоялась в июне 2024 года в финале FONBET Кубка России и завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1.