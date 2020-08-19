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Хинкель не считает, что у «Спартака» была расслабленность в начале матча с «Уфой»

21:46
Андреас Хинкель. Фото ФК «Спартак»
Андреас Хинкель. Фото ФК «Спартак»
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал итог матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). Он считает, что у команды не было расслабленности в начале игры.

— Чем вызвана расслабленность на первых минутах матча?

— Думаю, никакой расслабленности не было. Мы готовили ребят к этой игре, сами футболисты также понимали, что их ждет. Многие из них играли в последнем матче с «Уфой» и хорошо знают, что здесь всегда тяжело. Да, мы пропустили быстрый гол с углового. На «стандартах» может произойти все что угодно. Но ребята быстро собрались и смогли отыграться, — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

«Уфа» открыла счет в матче уже на второй минуте благодаря голу Павла Аликина.

Уфа — Спартак

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-19-andreas_khinkel_nuzhno_ispolzovat_svoi_momenty/

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