Хинкель не считает, что у «Спартака» была расслабленность в начале матча с «Уфой»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал итог матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). Он считает, что у команды не было расслабленности в начале игры.

— Чем вызвана расслабленность на первых минутах матча?

— Думаю, никакой расслабленности не было. Мы готовили ребят к этой игре, сами футболисты также понимали, что их ждет. Многие из них играли в последнем матче с «Уфой» и хорошо знают, что здесь всегда тяжело. Да, мы пропустили быстрый гол с углового. На «стандартах» может произойти все что угодно. Но ребята быстро собрались и смогли отыграться, — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

«Уфа» открыла счет в матче уже на второй минуте благодаря голу Павла Аликина.